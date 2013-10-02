Киевсовет рассмотрел 119 проектов и закрылся

Секретарь Киевского городского совета Галина Герега закрыла сегодняшнее заседание сессии Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, все вопросы, запланированные в повестке дня, депутаты рассмотрели.

По словам Гереги, дата следующего заседания Киевсовета депутатскому корпусу будет объявлена дополнительно.

Как сообщал УНИАН, в повестке дня сегодняшнего заседания Киевсовета было 119 проектов решений. По словам Гереги, эти вопросы направлены на наполнение бюджета и на социальную защиту киевлян.