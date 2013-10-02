Киевсовет направил деньги на ремонт и реконструкцию медучреждений

Депутаты Киевсовета утвердили выделение средств на строительные работы и реконструкцию приемного отделения и специализированных отделений Александровский клинической больницы, а также Киевской городской станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Такая норма содержится в изменениях к Программе экономического и социального развития Киева на 2013 год, одобренных Киевсоветом сегодня, 2 октября.

Согласно решению, за которое проголосовали 78 депутатов Киевсовета, на завершение строительных работ и работ по реконструкции приемного отделения и специализированных отделений Александровский клинической больницы город выделил 5 млн грн. В свою очередь 0,930 млн грн выделено на реконструкцию здания Киевской городской станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф на ул. Богдана Хмельницкого.

Утром заседание Киевсовета пытались сорвать представители отдельных парламентских сил. Народные депутаты от «Батькивщины», «УДАР» и «Свободы» в сопровождении физически подготовленных молодых людей устроили драку с милиционерами, охранявшими общественный порядок перед зданием Киевсовета. Было избиты несколько правоохранителей. Нападавшие использовали слезоточивый газ. По свидетельству очевидцев, жертвами провокаций неприкосновенных народных депутатов едва не стали рядовые киевляне, в частности и прохожие, которые не имели никакого отношения к акции политических сил.