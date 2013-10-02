Депутаты раскритиковали действия оппозиции в Киевсовете

Оппозиция сегодня действует вопреки интересам территориальной громады Киева, работает во вред киевлянам. Так прокомментировал события возле Киевской мэрии 2 октября народный депутат Виктор Жеребнюк.

«Сегодня во вред киевлянам, простым людям создаются препятствия в работе органа местного самоуправления. Потому что без сессии отдельные вопросы решить невозможно. Это, в частности, вопросы бюджетного характера. Сегодня на сессии стоят вопросы о завершении подготовки к отопительному сезону, нужно поддержать коммунальные службы, профинансировать завершение ряда работ. Идем по городу – видим прорывы, их ликвидацию нужно профинансировать. А оппозиция, получается, против? Другая тема – 70 лет освобождения Киева. Нужно поддержать ветеранов, выделить им материальную помощь. Хорошо, что в бюджете есть деньги, это где-то 70 тысяч гривен, и можно это решить. Но без сессии сделать этого администрация не может. Поэтому оппозиция демонстрирует сегодня позицию против конкретных киевлян. Как объяснить им свои действия? С одной стороны, говорят о своей заботе про этих людей, а с другой стороны – абсолютно блокируют выделение денег, - сказал Жеребнюк.

Нардеп также высказал недоумение по поводу двойных стандартов «Батькивщины», «Свободы» и «УДАРа» в отношении Киевсовета. «Часто в дискуссии спрашиваешь: «Вы депутат городского совета?» Они отвечают: «Да, депутат. От оппозиции». Тогда возникает вопрос: если вы депутаты, так читайте закон. Там прописаны формы деятельности депутатов: это комиссии сессии, личный прием граждан. Раз депутат – значит, горсовет есть. Потому что требование Конституции – это непрерывность власти. И даже если вышел срок – нужно ждать, пока пройдут выборы, придут новые депутаты, состоится первая сессия нового созыва, и лишь тогда депутаты прежнего созыва могут прекращать свои полномочия» - говорит нардеп.

По словам Жеребнюка, легитимность Киеврады оппозиция признает даже в своих исковых заявлений в суд. «Легитимность Киевсовета признана не только судами, но и самой оппозицией. Она недавно обращалась с иском о признании незаконным распоряжения секретаря Киевсовета о созыве сессии. При этом они оспаривали нормативный акт, и этим уже признали законность деятельности секретаря горсовета. Потому что, если б секретарь выдала какую-то незаконную бумагу, как частное лицо, зачем ее оспаривать?» - делает вывод народный депутат.

Как сообщалось, во время проведения сессии Киевсовета 2 октября в 10 часов утра оппозиционными силами вновь были предприняты попытки взять щтурмом здание Киевсовета. Народные депутаты от «Батькивщины», «Свободы» и «УДАРа» пытались прорвать милицейский кордон при помощи молодчиков криминальной внешности, которые бросали в правоохранителей дымовые шашки. Поскольку милиции удавалось держать кордон, оппозиционеры решили заблокировать дорожное движение на Крещатике. Тем временем сессия Киевсовета проходит в штатном режиме. Большинство вопросов, внесенных в повестку дня, после обсуждения принимаются большинством голосов.