Попов назвал штурм Киевсовета «элементом уголовного бандитизма»

Глава Киевской городской госадминистрации Александр Попов считает недопустимым включать в политические акции «элементы уголовного бандитизма». Об этом он сказал, комментируя потасовку, которую под флагами «Батькивщины», «Свободы» и «УДАРа» устроили участники штурма здания Киевсовета.

Глава КГГА также акцентировал, что в европейской стране подобные акции недопустимы. «Я абсолютно уверен, что, идя в европейской общество, а мы сегодня делаем серьезный шаг на этом пути, мы точно должны понимать правила этой игры. Главное условие – не нарушать закон. А кое-кто из организаторов акции его явно нарушают, и это неправильно», - считает градоначальник.

«Что касается того, что происходило сегодня на улице, мое впечатление такое. Политика – политикой, но это уже просто элемент уголовного бандитизма. Когда бросают дымовые шашки, срывают каски с правоохранителей, бьют людей, которые несут службу, – это уже не политика, это уже не демократия. Это уже бандитизм. И те, кто устраивает такое, должны отвечать перед законом», - сказал Попов.

Попов также напомнил, что есть решение суда, которым работа Киевского городского совета признана легитимной до момента избрания нового состава Киевсовета.

«Поэтому и на будущее, и сейчас городская власть и депутатский корпус будут работать, выполнять свои обязанности. Потому что городу нужно жить, развиваться, решать социальные вопросы. Сегодня в повестке дня мы корректировали план социально-экономического развития и бюджет. Это вопросы, связанные с завершением реконструкции детских садов, завершением наших планов по вхождению в отопительный сезон. Были вопросы, связанные с перспективами внедрения масштабных энергосберегающих проектов, реконструкцией и термосанацией наших садиков, школ, больниц. Были также вопросы, связанные с выделением материальной помощи участникам Великой Отечественной войны к 70-летию освобождения Киева. 77 тысяч киевлян получат материальную помощь от 100 до 1,5 тыс. гривен, в зависимости от статуса. Этот вопрос уже проголосован, к счастью. И снова-таки вопрос к оппозиции. Я не представляю себе, как за такой вопрос можно не голосовать. Это же наша общая победа, это наша общая история, и наша совместная ответственность перед ветеранами», - подчеркнул Александр Попов.