В ПР назвали недопустимым поведение оппозиции под Киевсоветом

Организованные народными депутатами от «Батькивщины», «Свободы» и «УДАРа» попытки захватить здание Киевсовета привели к травмам людей - как со стороны участников митинга, так и со стороны милиционеров. Об этом сообщила народный депутат, член парламентской фракции ПР Инна Богословская.

«Экстремисты, которые пришли под стены Киевсовета вместе под флагами оппозиционных партий, совершили действия, от которых пострадали не только милиционеры, обеспечивающие правопорядок, но и участники митинга. Одну пожилую женщину забрала скорая», - сказала народный депутат.

«Я считаю недопустимым такое поведение организаторов акции и тех, кто выполнял их команды. Они могли пиариться на блокировании органа местного самоуправления, и делали это, пусть и вопреки постановлениям судов, которые приняли решения, что Киевсовет должен работать, пока не будут проведены новые выборы и к работе не приступит новый состав депутатского корпуса. Но никто не имел права провоцировать и совершать действия, которые нанесли вред здоровью людей. Такие действия – уголовное преступление», - заявила Инна Богословская.

Напомним, сегодня перед началом пленарного заседания столичного органа местного самоуправления народные депутаты от «Батькивщины», «Свободы» и «УДАРа» пытались ворваться в Киевсовет под прикрытием боевиков и дымовых шашек. После того, как милиции удалось удержать кордон, оппозиционеры пытались заблокировать движение авто на Крещатике. Однако и это у них не получилось. Лидер «Батькивщины» Арсений Яценюк объявил, что митинг закончился, а оппозиция теперь будет добиваться проведения выборов в Киеве через Верховную Раду.