Суд подтвердил легитимность работы Киевсовета

Решение апелляционного суда вступает в силу сразу после объявления

2 октября Киевский апелляционный административный суд оставил в силе постановление окружного административного суда города Киева от 9 августа 2013 года, что оно подтверждает наличие у Киевского городского совета VI созыва, секретаря Киевского городского совета Галины Гереги и депутатов Киевского городского совета VI созыва, полномочий, предусмотренных Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине», до избрания нового состава Киевского городского совета на следующих очередных местных выборах.

По теме: "Батькивщина" обжалует легитимность Киевсовета

Таким образом , суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы лиц , которые не принимали участия в деле - народного депутата Александра Черноволенко и нескольких граждан. Решение апелляционного суда вступает в силу сразу после объявления.

Напомним, 3 сентября Киевский апелляционный административный суд уже рассматривал постановление окружного суда по жалобам Киевской городской партийной организации политической партии ВО «Батькивщина» и Региональной киевской городской организации политической партии «Гражданская позиция». Тогда апелляционные жалобы также были оставлены без удовлетворения, а постановление - без изменений. Однако решение от 3 сентября не смогло сразу приобрести законную силу, поскольку были поданы аналогичные жалобы от граждан и отдельная жалоба от депутата Александра Черноволенко.