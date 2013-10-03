Киевляне в сентябре оплатили 102% стоимости коммунальных услуг

В сентябре среди домов всех форм собственности уровень оплата киевлянами жилищно-коммунальных услуг с учетом погашенной задолженности составляет 101,79%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на коммунальное предприятие «Главный информационно-вычислительный центр».

Уровень оплаты с учетом погашенной задолженности среди домов коммунальной формы собственности достиг 101,96%. Самые лучшие показатели в Шевченковском (120,16%) и Голосеевском (104,41%) районах. Еще четыре района превысили стопроцентный уровень оплаты: Печерский (102,79%), Подольский (101,69%), Дарницкий (100,90%) и Соломенский (100,69%).

Уровень текущей оплаты составляет 91,02%. При этом уровень текущей оплаты среди домов коммунальной формы собственности составляет 91,75%, что на 3,2% выше показателя августа. Лидируют Шевченковский (106,82%) и Голосеевский (95,38%) районы.

На последних позициях в сентябре по уровню текущей оплаты находятся Святошинский и Подольский районы (89,16% и 89,66% соответственно), а по уровню оплаты с учетом погашенной задолженности – Святошинский и Днепровский районы (97,96% и 99,49%).

Уровень оплаты с учетом погашенной задолженности среди домов ЖСК и ОСМД, которые обслуживаются в КП «ГИВЦ», в этом месяце также превысил стопроцентный уровень и составляет 100,8% и 105,75% соответственно. Уровень текущей оплаты среди домов ЖСК – 91,47%, среди домов ОСМД – 90,01%.

Как сообщал УНИАН, общий уровень оплаты киевлянами коммунальных услуг в августе составил 97,75%.