Во время снегопадов парковаться нужно будет на определенной стороне дороги

На период снегопадов в центре Киева введут парковку по четным и нечетным числам. Автомобили должны будут парковаться то на одной, то на другой стороне дороги. Об этом заявил глава управления по вопросам чрезвычайным ситуациями КГГА Сергей Рюмшин. Такое нововведение нужно для того, чтобы "Киевавтодор" мог быстро убирать снег зимой, пишет "Сегодня".

Вначале водителей проинформируют о новшестве: с 1 ноября в городе появится листовки и рекламные плакаты "Людей предупредят о том, как будет работать эта система. На улицах развесят специальные знаки – например, на Богдана Хмельницкого, Пушкинской, Шелковичной", - рассказал Рюмшин. Знаки парковки будут меняться. За этим будет следить ГАИ. А эвакуаторы будут перетаскивать неправильно припаркованные автомобили на другую сторону дороги.

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Директор КП «Киевтранспарксервис» Андрей Дудко отметил, что 10 эвакуаторов уже на ходу, они готовы выполнять подобную работу, а еще 8 надо подготовить. "Мы готовы привлекать коммерческие эвакуаторы, чтобы обеспечить уборку улиц в катастрофические снегопады", - заверил он.

Введение новшества каждый раз будет зависеть от прогнозов Укргидрометцентра. Пока обсуждается вопрос, будет ли такая парковка действовать при любом снегопаде или только при сильном.

По решению комиссии в период снегопадов тяжелую технику будут останавливать от 50 до 70 км от черты города.