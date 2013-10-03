В Киеве пошел первый снег (фото)

Сегодня, 3 октября, в Киеве прошел первый снег.

В центре Киева после 14.00 начался небольшой снег с дождем.

В Днепропетровске и Донецке утром также прошел первый снег.

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Как сообщал УНИАН, 3 октября в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях Украины и в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные дожди, местами с мокрым снегом.

Напомним, первый в этом году снег выпал на Черногорском хребте в Карпатах. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, слой снега составляет около 6 см.

В этом году аномально холодная осень в Киеве поразила синоптиков. В пятницу, 6 сентября, Киев стал практически холодной столицей во всей Европе.