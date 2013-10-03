«Киевэнерго» предупреждает, что киевляне могут остаться без тепла
Из-за снижения давления газа «Киевтрансгзом».
В ПАО “Киевэнерго” предупреждают об угрозе более чем для половины столичных потребителей оказаться без тепла и горячей воды.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Киевэнерго”, сегодня в 14.00 управление магистральных газопроводов «Киевтрансгаз» по поручению НАК «Нафтогаз Украины» снизило давление газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 публичного акционерного общества «Киевэнерго».
На данный момент на текущую работу теплоэлектроцентралей снижение давления газа не повлияло - обе теплоэлектроцентрали продолжают работать, необходимая температура теплоносителя пока поддерживается. Компания продолжает подключать потребителей к централизованному отоплению и обеспечивать горячим водоснабжением.
“Однако в связи с ожидаемым снижением температуры и похолоданием необходимые параметры теплоносителя в будущем не будут соблюдаться. В связи с этим без горячего водоснабжения и теплоснабжения останутся более 7 тысяч потребителей (жилых домов, объектов соцсферы) в Деснянском, Оболонском, Печерском, Голосеевском, Шевченковском, части Дарницкого районов столицы”, - заявляют в «Киевэнерго».
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В компании напоминают, что в связи с задолженностью бюджета по компенсации разницы в тарифах перед ними, а также несвоевременные расчеты потребителей, особенно бюджетной сферы, за электрическую и тепловую энергию, “Киевэнерго” не может обеспечить своевременные расчеты за потребленный природный газ перед НАК «Нафтогаз Украины».
На 1 октября задолженность компании перед «Нафтогазом» составляет 2,1 млрд грн, тогда как общая задолженность потребителей за тепловую и электрическую энергию перед “Киевэнерго” - 2,263 млрд грн, не возмещена разница в тарифах на тепловую энергию - 1,588 млрд грн.
В «Киевэнерго» уверены, что только совместными усилиями ПАО «Киевэнерго», НАК «Нафтогаз Украины» и городской власти можно найти выход из нынешней ситуации.
«Сегодня на государственном уровне вопрос о выделении компенсации разницы в тарифах не решен. Есть реальная угроза по вопросу наличия и подачи газа на тепловые источники «Киевэнерго». Долги за потребленные энергоресурсы бюджетных организаций только растут. В связи с этим есть риск оставить более половины столичных потребителей без тепла и горячей воды”, - заявил генеральный директор ПАО «Киевэнерго» Александр Фоменко.
Как сообщал УНИАН, 30 сентября председатель КГГА Александр Попов заверил, что Киев обеспечен лимитами газа для начала отопительного сезона.
Комментируя ситуацию с началом отопительного сезона в столице, он сказал: “Киевэнерго” готово подавать тепло, то есть, они технически все отработали. Газ у нас есть, лимиты есть. Нужно только подавать тепло”.
На уточняющий вопрос журналистов, решило ли руководство города вопроса с лимитами газа на отопительный сезон с НАК “Нафтогаз Украины”, Попов ответил: “У нас со всеми структурами есть договоренность о начале отопительного сезона, в том числе с правительством и НАК “Нафтогаз”.
Относительно погашения задолженности города по разнице в тарифах председатель КГГА сообщил, что это вопрос уже согласован на правительственном уровне.
“Я знаю, что в ближайшее время будут проведены зачеты по разнице в тарифах. Это основная сумма задолженности за использованный газ. И таким образом, мы сбалансируем ситуацию в части взаиморасчетов. Не до конца мы все это решим, но максимально будем иметь позитив в этом”, - сказал Попов.