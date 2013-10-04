В Киеве мошенница обворовывала пенсионеров представляясь сотрудницей "Киевгаза"

Сотрудники Святошинского районного управления милиции столицы задержали 36-летнюю женщину, которая грабила пенсионеров.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью милиции Киева.

В частности, задержанная мошенница, представляясь работником «Киевгаза», приходила к пенсионерам и предлагала им поменять плиты или проверить газ.

«Пока доверчивые граждане писали заявления и искали документы, женщина «осматривала» и присваивала то, что, на ее взгляд, понадобилось бы ей. Забрав заявления, она спокойно уходила, а пенсионеры обнаруживали пропажу», - отмечается в сообщении.

Так, по данным милиции, одним из пострадавших стал 92-летний местный житель. После визита «работницы» он недосчитался почти 40 тыс. грн. У другого пенсионера исчезло 2,5 тыс. грн.

При этом в ОСО отметили, что задержанная уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, «однако тюремный опыт ее ничему не научил».

Следственным отделом Святошинского районного управления милиции сведения о совершении уголовного правонарушения по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража) внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство. Проводится досудебное следствие.