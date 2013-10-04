В Киеве усилят соцзащиту различных категорий населения

Сохранение взаимодействия пожилых людей и людей с ограниченными возможностями с социальной средой и активное вовлечения их к участию в общественной жизни общества – вот основная цель столичного «Университета третьего возраста». В рамках празднования Международного дня пожилых людей и Дня ветерана «Университет третьего возраста» посетил заместитель председателя КГГА Виктор Корж, сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации.

«Внимание и забота к пожилым людям, пенсионерам, ветеранам, инвалидам должны быть особенными со стороны властей. Кроме обеспечения первоочередных потребностей киевлян разных категорий, социальная политика города должна быть ориентирована на содействие развитию и поддержке физических, интеллектуальных, психологических и социальных способностей людей старшего возраста. Их занятости и объединения, расширения кругозора, что позволит разнообразить жизнь на пенсии. Именно поэтому в рамках реализации социальных инициатив Президента Украины власть осуществляет ряд мер по поддержке существующих и развития новых форм социальной защиты различных категорий киевлян», – отметил Виктор Корж.

В Департаменте социальной политики информируют: «Университет третьего возраста» на базе Территориального центра социального обслуживания был создан в 2012 году. Слушателями являются пожилые люди, инвалиды (I, II, и III группы) из числа подопечных Центра и граждан района, имеющие образование любого уровня и направления. Оказание социально-педагогических услуг «Университета третьего возраста» обеспечивается бесплатно.

В основе обучения взрослых заложена идея интеграции неформального и формального образования. Учебные программы построены с учетом возрастных особенностей людей старшего возраста, их потребностей и интересов по направлениям: психология здорового образа жизни, компьютерная грамота, развитие памяти и образного мышления, филология (изучение английского языка), финансовая грамота, краеведение, жизнь и здоровье. Срок обучения в заведении – от двух до шести месяцев. Сейчас в Территориальном центре учится бесплатно почти 100 пенсионеров Голосеевского района Киева. Также действует студия «Волшебный клубок», где можно научиться или усовершенствовать технику художественной вышивки и вязания. Получить советы по лечебно-оздоровительной физкультуре и провести с пользой для здоровья свое свободное время можно в спортивном зале. К услугам киевлян также студия «Мечта», клубы «Родовід» и «Бардовская песня», коллективы любительского творчества, танцевальный и хоровые кружки.