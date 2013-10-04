Энергосистема Киева на грани из-за обогревателей

В связи с включением потребителями электрообогревателей и других приборов обогрева из-за резкого похолодания энергосистема Киева работает на предельно допустимых нормах нагрузки -1700 Мвт вместо типичных для этого сезона 1240 Мвт.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО “Киевэнерго”.

Как отмечается, нынешние режимы нагрузки киевской энергосистемы характерны для декабря, когда температура воздуха минус 5-10 градусов.

В то же время в компании отмечают, что с усиленным подключением к централизованному отоплению (сейчас подключается около 1,3 тыс. – 1,6 тыс. потребителей в сутки, тогда как в предыдущие периоды - около 1 тыс. потребителей в сутки) нагрузки на энергосистему будут выравниваться.

«Киевэнерго» просит жителей столицы избегать одновременного включения нескольких приборов обогрева, таким образом снизив нагрузку на внутридомовые электрические сети.

Также в компании обращают внимание на то, что внутридомовые электрические сети находятся на обслуживании жилищно-эксплуатационных организаций (ЖЭО), жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), а также объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Поэтому при отсутствии электроэнергии в отдельных квартирах, а не во всем доме, для выяснения причины и устранения повреждений необходимо обращаться в эти организации.

Вместе с тем об отсутствии электроэнергии в целом доме «Киевэнерго» просит сообщать в контакт-центр компании по телефону 15-88 (для звонков со стационарного телефона) и (044) 202-15-88 (для звонков с мобильного). Направить обращение можно также через форму для веб-обращений на сайте www.kyivenergo.ua в разделе «Контакты».

Компания также призывает киевлян не создавать препятствий для подъезда к трансформаторным подстанциям, чтобы аварийные бригады компании могли своевременно выполнять работы по устранению возможных повреждений.