ГАИ завтра ограничит движение в центре Киева из-за матча "Динамо" - "Металлург"

Столичная Госавтоинспекция информирует, что 6 октября ограничит движение транспорта в центре города из-за футбольного матча 12-го чемпионата Премьер-лиги Украины сезона 2013/2014 между клубами «Динамо» (Киев) и «Металлург» (Донецк), который начнется в 17.00 на НСК "Олимпийский".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной ГАИ, с целью обеспечения безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов, в частности, свободного передвижения болельщиков к стадиону, Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой не оставлять транспорт с нарушением правил, а также с 8.00 не парковать автотранспорт на проезжей части прилегающих к НСК «Олимпийский» улиц, а также на тротуарах улиц Физкультуры, Большая Васильковская, Жилянская, Шота Руставели, Саксаганского и Эспланадная.

ГАИ советует водителям и пешеходам быть осмотрительными, неуклонно соблюдать сигналы регулировщиков, требования дорожных знаков, прежде всего, временно установленных.