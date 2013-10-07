В Киеве без отопления остается треть жилых домов

В Киеве по состоянию на утро 7 октября к централизованному отоплению подключено 6 тыс. 568 жилых домов (66% от общего количества).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО «Киевэнерго».

Наибольшее количество жилых домов подключено в Деснянском (90,2%), Подольском (97,7%) Днепровском (77,3%), Святошинском (80%), Шевченковском (74,5%) районах столицы.

Завершить процесс подключения жилищного фонда столицы к теплу планируется 9 октября.

«Впервые за последние годы мы подключаем жилые дома одновременно с объектами социальной сферы. Ежедневно специалисты Компании подключают в среднем 1300-1600 объектов, что в полтора раза больше, чем в прошлые годы. Как и планировалось, 9 октября мы планируем завершить процесс подключения жилищного фонда столицы к теплу», – отметил генеральный директор ПАО «Киевэнерго» Александр Фоменко.

В то же время, по данным пресс-службы, по состоянию на 7 октября к отоплению подключены практически все детские сады – 521 (99% от общего количества).

Также к теплу подключены почти все столичные школы и лечебные учреждения, утверждают в «Киевэнерго». Так, по состоянию на утро 7 октября с теплом уже 460 школ, что составляет 98,1% от общего количества. К централизованному отоплению также подключено 378 (или 95,2%) лечебных учреждений. С теплом, в частности, 100% роддомов и стационарных отделений, осталось подключить хозяйственные блоки и некоторые поликлиники, говорится в сообщении.

Отсутствие теплоснабжения остальных школ и лечебных учреждений объясняется по большей части повреждениями абонентских теплосетей, отсутствием необходимых заявок от учреждений на подключение и повреждениям теплосетей, состоящих на балансе компании, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, процесс подключения объектов соцсферы к централизованному отоплению начался в Киеве 30 сентября. С 1 октября начато поэтапное подключение жилых домов.