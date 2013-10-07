Для киевлян введут единый электронный билет за 5 гривен

С 1 января в Киеве появится единый билет, который будет действовать 75 минут. Как писали «Вести», его цена будет 5 гривен.

Этот билет рассчитан на 1 поездку в метро и неограниченное количество поездок наземном транспорте, но только в течение 75 минут. Об этом рассказал начальник главка ценовой политики КГГА Василий Яструбинский.

Также в мэрии обсуждают появление единого билета на отдельные виды транспорта – метро, троллейбус, автобус, трамвай. Для студентов тоже появится отдельный проездной со скидками. Об этом шла речь на утреннем заседании расширенной коллегии в КГГА.

"Практически во всех развитых странах используется оплата разового проезда, оплата по времени, проездные для туристов, оплата проезда оптовых покупок,- заявил Яструбинский. - Учитывая это и то, что в Киеве будет новая система оплаты проезда в общественном транспорте, то есть Электронный билет, мы предлагаем с этого мирового опыта взять те варианты, которые можно применить к Киеву. Это оплата одной поездки, оптовая покупка поездок, оплата по времени – предлагается для города 75 минут, проездной билет на месяц. За 75 минут можно проехать с любого конца города в другой. Это удобно".

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По его словам, проездные будут делиться на две группы – по поездкам и по времени.

"Я прошу обратить внимание, что проездные будут делиться как по времени, так и по количеству поездок. Так мы предлагаем оставить проездной билет на каждый вид транспорта на одну поездку. Следующая группа – оптовая покупка проездных билетов от 10 до 100. Чем больше ты покупаешь поездок, тем меньше их цена. Также мы предлагаем ввести проездные на одни, три, пять и семь суток, потом на месяц, 90 дней".

То есть будут также электронные пластиковые билеты по количеству поездок (рассчитаны на 10, 20, 30, … 100 поездок), именные проездные на месяц, три месяца и год. На этих проездных будет ваша фотография, счет на них можно будет пополнять как на мобильном телефоне.