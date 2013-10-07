"Киевавтодору" выделили лишь 12% суммы, необходимой для ликвидации ям

Коммунальной корпорации «Киевавтодор» на ликвидацию ямочности на автодорогах выделено в этом году лишь 12% от суммы, которую просила корпорация на эти цели, то есть 33 млн грн из 272 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал генеральный директор “Киевавтодора” Петр Береговой, докладывая сегодня на заседании коллегии КГГА о подготовке к работе транспортного комплекса столицы в осенне-зимний период.

Он напомнил, что на балансе «Киевавтодора» находится 1 тыс. 617 км дорог города.

“В данное время ситуация сложилась так, что в рамках нормативного срока эксплуатации в Киеве только 9,7% объектов улично-дорожной сети находятся в нормативном сроке, остальные - 90,3% - эксплуатируются со сверхнормативным сроком и нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции”, - заявил Береговой.

По его словам, исходя из нормативного срока службы дорожного покрытия, ежегодно текущий ремонт необходимо выполнять на 1 млн 355 тыс. кв. м, что в ценах на данный момент составляет почти 300 млн грн, а ежегодный капитальный ремонт - на 1 млн 557 тыс. кв. м дорог, что в ценах - почти 1 млрд грн.

“Мы понимаем, что в бюджете Киева и бюджете государства таких средств нет, но сегодня необходимо выполнять эти работы. В начале года «Киевавтодору» было выделено 33 млн грн и было ликвидировано аварийно опасную ямочность на сети более 213 тыс. кв. м. Робота была выполнена, но того эффекта, который должна была принести, не принесла... Нам необходимо было в начале этого года 272 млн грн на выполнение текущего ремонта. Составили графики, провели тендеры, но, к сожалению, средства на выполнение работ по текущему ремонту не поступили”.

Кроме того, по словам Берегового, предприятию нужно еще 4,5 млн грн для завершения работ по очистке и ремонту системы ливнеприемников, которые находятся на балансе “Киевавтодора”.

“На содержание и ремонт системы канализационно-дождевой канализации на 2013 год предусмотрено финансирование в объеме 9,4 млн грн при нормативной потребности 24 млн. Сегодня мы проводим расчистку. Для реализации полностью программы в этом году нам нужно еще 4,5 млн грн”, - отметил руководитель корпорации.

Председатель КГГА Александр Попов, реагируя на информацию Берегового, а также на нерешенность некоторых других финансовых вопросов в транспортной сфере, сказал, что на данный момент по этим проблемам ожидать поддержки от государства не стоит.

“Относительно вопроса увеличения нашего бюджета в 4-ом квартале для «Киевпасстранса», «Киевавтодора»... Очень сложно решается этот вопрос, очень сложно у нас проходят консультации с правительством, с премьер-министром, потому что ситуация в целом в стране непростая. И сегодня, пока еще как минимум в октябре, я не вижу перспективы получить поддержку правительственную в части наших дополнительных ассигнований на эти цели, которые звучали. Поэтому нужно нам в кабинете закрыться на день-два, и пока мы не найдем ответ на этот вопрос, нужно поработать”, - сказал Попов.