Станцию метро "Теремки" могут открыть уже в ноябре

Заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Михаил Костюк надеется, что станция метро “Теремки” будет сдана в эксплуатацию в запланированные сроки, то есть в ноябре этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Костюк сказал в интервью журналистам, отвечая на вопрос, не отложено ли открытие этой станции метро.

“Нет, открытие не откладывается. Чисто по техническим причинам, потому что были дожди и произошло затопление некоторых территорий, сейчас исправляем ситуацию с теми сдвигами почвы, которые там есть. Но все же Александр Павлович (председатель КГГА Александр Попов – УНИАН) ищет финансирования и, я надеюсь, что в ноябре станция заработает. И все технологические моменты для этого в основном готовы”, - сказал Костюк.

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Как сообщал УНИАН, 23 августа премьер-министр Украины Николай Азаров, инспектируя столичный метрополитен, сообщил, что станция "Теремки" Куреневско-Красноармейской линии будет открыта через полтора месяца.

Премьер-министр отметил, что после введения в эксплуатацию станции «Теремки» метростроевцы сосредоточатся на строительстве новой линии метро в направлении столичного жилого массива Троещина.

«Мы найдем все необходимые финансовые ресурсы, и строительство метро в Киеве будет продолжаться», - отметил Азаров.