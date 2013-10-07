На киевских дорогах к зиме появятся дополнительные автобусы

В рамках комплексной подготовки к работе в зимних условиях столичные власти планируют расширить автобусный парк. Об этом сообщил генеральный директор КП «Киевпасстранс» Николай Ламбуцкий на расширенном заседании коллегии Киевской городской госадминистрации.

«В настоящее время на городских маршрутах ежедневно работает 410 коммунальных автобусов. Кроме того, создан резерв на случай внештатных ситуаций – двадцать автобусов всегда стоят наготове, чтобы выйти на замену в случае непредвиденных осложнений. Сейчас мы работаем над тем, чтобы с 1 декабря увеличить количество единиц подвижного состава на маршрутах – до 442 автобусов», – доложил Николай Ламбуцкий.

По его словам, в последние годы удается обеспечивать увеличение количества автобусов и троллейбусов на маршрутах. В частности, за минувший год выпуск подвижного состава на маршруты вырос по автобусам и троллейбусам на 10% и на 3% по трамваям.

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«В Программе «Украина для людей» Президент Виктор Янукович поставил задачу существенно повысить качество пассажирских перевозок всеми видами транспорта. Глава Киевской городской госадминистрации Александр Попов требует от нас обеспечить киевлян транспортными услугами европейского качества. Выполнению этих задач способствует то, что за последние два года парк нашего предприятия пополнился 185 новыми комфортными автобусами. Для обновления троллейбусного парка за последние два года приобретено 140 троллейбусов, 33 из которых поставлены в текущем году. При этом корпорация «Богдан» Моторс» должна допоставить еще 81 троллейбус. Кроме того, в 2014 году планируется приобрести еще 76 троллейбусов» - сообщил Николай Ламбуцкий.

По информации гендиректора «Киевпасстранса» обновление подвижного состава позволило повысить качество пассажирских перевозок. В частности, на основных маршрутах плановый интервал движения в час пик уменьшился до 5-7 минут, провозная способность выросла больше чем в два раза, пассажиры получают более комфортные условия для проезда.