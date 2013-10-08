Единый билет за 5 гривен подойдет не всем из-за пробок

С нового года в Киеве введут новую систему оплаты проезда в коммунальном транспорте. Вчера городские власти официально озвучили: жетоны в метро исчезнут, а вместо них появится единый электронный билет, пишут "Вести".

Система оплаты будет дифференцированной: либо по количеству поездок (от 10 до 100), либо по времени ( на 1, 3, 7 дней). Кроме того, появится билет на 75 минут. Он дает право на одну поездку в метро и неограниченное количество поездок в наземном транспорте. Главное — успеть закомпостировать его в течение 75 минут, иначе придется покупать новый билет. В мэрии уверены: за это время можно не только до работы добраться, но и проехать из одного конца города в другой. «Вести» провели эксперимент и выяснили, куда действительно можно успеть за 75 минут.

Новобеличи - Куреневка

Маршрут первый — от Новобеличей (улица генерала Наумова) до Куреневки. Нам предстояло сесть на автобус №97 и подъехать до метро «Академгородок», затем в подземке добраться до станции «Лукьяновская», пересесть на троллейбус №18 и доехать до остановки «Спартак». На автобусной остановке на Новобеличах предупреждают: ждать придется долго. И действительно — мы прождали минут 20, пока подъехал автобус №97. Втиснувшись, понимаем, что в толпе к валидатору (современному компостеру, которые обещают установить) проездным не дотянешься. Доезжаем до метро, быстро пробираемся ко входу, расталкивая людей. Метро ходит, как часы, но удалось влезть только во второй состав.

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Настоящий ад ждал на пересадочном узле с «Театральной» на «Золотые ворота», где самое пробочное место в киевском метро. Пришлось передвигаться, как стадо пингвинов. Штурм поезда до «Лукьяновской» тоже удался только со второго раза, а на выходе из метро растянулась очередь на эскалатор. До конца 75 минут остается десять. Вырываемся из метро, но снаружи нас поджидают препятствия в виде людей и кучи лотков. Через дорогу виден заветный троллейбус №18. Успеваем, но водитель закрыл двери перед самым носом. Подъезжает следующий, таймер отсчитывает последнюю минуту, но мы банально не влезаем...

Цирк - Троещина

Маршрут второй — от цирка на Троещину. Нам предстоит проехать на трамвае №18 до метро «Контрактовая площадь», в подземке добраться до Петровки, а от нее — на автобусе №21 до улицы Закревского. Трамвай ждем минут 10. Он хоть и полный, но влезть удалось. Правда, езда была без ветерка — кто-то неправильно припарковал «Хюндай», и на перекрестке улиц Черновола и Артема нас ждала пробка. В итоге до «Контрактовой» добрались минут за 20, до «Петровки» на метро доехали еще за 15, а на остановке автобуса №21 пришлось выстоять длинную очередь. В результате в автобус мы сели примерно на 55-й минуте. Дальше можно ехать спокойно, уже из автобуса никто не высадит.

Русановка - Жилянская

Маршрут третий — от Русановской набережной до метро «Олимпийская». Нам предстоит проехать на автобусе №95 до метро «Левобережная», а на метро с пересадкой на Крещатике — до «Олимпийской» и на автобусе №5 до Жилянской. На поездку на автобусе мы потратили минут 10, на поездку в метро минут 25, а вот автобус нам пришлось ждать минут 10. Но в единый билет и 75 минут мы уложились спокойно.