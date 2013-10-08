Бывший майор милиции осужден за похищение кредитки покойника

Святошинский райсуд Киева объявил приговор 37-летнему экс-работнику милиции, который во время осмотра тела умершего похитил из его вещей кредитную карточку и воспользовался ею в личных целях.

По приговору суда мужчина приговорен к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Святошинского района Киева.

Суд также лишил его звания «майор милиции» и права на протяжении трех лет занимать должности в правоохранительных органах.

В ходе досудебного расследования бывший старший оперуполномоченный уголовного розыска Святошинского райуправление милиции полностью признал свою вину в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража) и ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), а также в полном объеме возместил потерпевшим материальные убытки.

Как сообщалось, в июле этого года милиционер во время осмотра квартиры, в которой умер 45-летний киевлянин, нашел в его личных вещах банковскую карточку, похитил ее, а на следующий день через банкомат снял с нее около 1 тыс. грн.