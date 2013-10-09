Мошенники "продали" несколько помещений на Крещатике за 120 миллионов

Cтоличная милиция и УБОП раскрыли крупнейшую за последние годы аферу: группа мошенников по поддельным документам продала четыре помещения в самом центре столицы — на Крещатике. Злоумышленники чуть не заработали 120 млн грн.

Свои дела мошенники совершали благодаря наглости.

«Будущего покупателя приглашали в магазины и 48-летний главарь преступников, иногда представившись владельцем помещения, спокойно проводил по нему экскурсию. Все выглядело настолько правдоподобно, что сотрудники магазинов не понимали, что происходит, и даже выполняли его поручения», — рассказала "Сегодня" спикер киевской милиции Ольга Билык.

При продаже покупатели сразу предлагали переоформить договора аренды с действующими в помещениях магазинами. В киевский УБОП обратился один из обманутых покупателей, когда перестал получать деньги за аренду «купленных» помещений. Какое-то время мошенники даже приносили ему некоторые суммы, но когда это прекратилось покупатель заподозрил неладное.

«С начала года — это точно самая крупная афера. Мошенниками оказались четверо человек: 48-ми, 57-ми, 35-ти и 41-го года. Все они имеют высшее образование, безработные, проживают в Киевской области в частных домах. Один из них — киевлянин, остальные три — уроженцы Киевской области», — говорит Билык.

Всех четверых задержали "на горячем", когда они пытались продать четвертый по счету магазин за 60 млн грн (такую же сумму они получили за три уже «проданных» помещения). «При задержании они вели себя вызывающе, кричали: «Вы что, с ума сошли? Да вы знаете, кто мы такие?! Вас всех уволят!» — рассказали в милиции.

У мошенников были поддельные паспорта. Сейчас они задержаны, начато уголовное производство по статье «Мошенничество в особо крупных размерах». Им грозит от 5 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Главный аферист уже был судим по этой статье. У милиции есть серьезные основания полагать, что шустрые дельцы могут быть организаторами других афер с недвижимостью. При обысках были изъяты бланки договоров, кредитные карты и другие поддельные документы, которые могут свидетельствовать о том, что они «продали» еще несколько объектов в столице.

Квадратный метр помещения на Крещатике стоит не менее $15 тыс. Судя по суммам, вырученным за некоторые из магазинов, аферисты оценили 1 кв. м всего в $2,6 тыс.