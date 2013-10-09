В киевской поликлинике собирают деньги на лекарства и лифты (фото)

Странное объявление обнаружили в Центральной детской поликлинике Голосевского района, сообщают "Вести".

«Уважаемые родители! В связи со значительным уменьшением финансирования сферы здравоохранения, администрация не имеет достаточно средств на покупку лекарственных средств для неотложной помощи, реактивов для лабораторных исследования и денег на обслуживание лифтов и медицинского оборудования. Просим вас при возможности перечислить деньги на благотворительные взносы...», - говорится в объявлении и внизу указывается счет, куда слать деньги.

По теме: Поликлиники Киева заставляют брать с больных деньги

Мы решили спросить о нехватки денег в медучреждении у самого главврача поликлиники.

«Это все неправда! У нас два лифта работает. Я вас уверяю, что это объявление не появилось там с подачи администрации. Возможно, его повесили какие-то родители. Люди-то разные», - сказала нам главврач Галина Лось.