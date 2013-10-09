Власти обещают более семи тысяч новых парковочных мест

До 2015 года в столице планируют создать более 7 тысяч новых парковочных мест.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом сказал первый заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Иван Шпилевой во время круглого стола с участием ученых и экспертов по вопросам развития транспортного комплекса столицы.

В частности, как отметил Шпилевой, до 2015 года планируется организовать новые парковки общим количеством 7 240 машиномест, из которых для 4 тыс. 450 м/м будут специально оборудованы парковочные площадки и площадки на обособленных пространствах, 2 тыс. 130 м/м – парковки на проезжей части и для 660 м/м будут обустроены экопарковки. Также предусмотрена установка 1500 ограничительных столбиков в местах запрещения парковки, добавил он.

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Шпилевой также подчеркнул, что председатель Киевской городской государственной администрации поручил создать перехватывающие паркинги на основных въездах в столицу, в частности, на Овручском, Ковельском, Харьковском, Черниговском, Житомирском, Одесском и Днепропетровском направлениях .

Сейчас, по его словам, завершены работы по обустройству перехватывающей парковочной площадки возле станции метро «Ипподром» общей вместимостью 205 машиномест, а вскоре состоится открытие такого паркинга возле новой станции «Теремки».

Вместе с тем он отметил, что развитие парковочного пространства столицы и привлечение инвесторов для строительства многоэтажных паркингов сдерживает отсутствие в законодательстве Украины административной ответственности за нарушение Правил парковки транспортных средств, в том числе за неуплату за услуги парковки. В Верховную Раду уже направлено письмо за подписью председателя КГГА с просьбой ускорить рассмотрение в профильных комитетах законопроектов, которые предусматривают введение административной ответственности водителей за неуплату за парковку транспортных средств и введение временного задержания транспортных средств (эвакуацию) за нарушение правил остановки и стоянки, сказал Шпилевой.