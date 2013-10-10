Открытие станции метро "Теремки" опять перенесли (фото)
14:44, 10 октября 2013Киев
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Станция ”Теремки” практически готова к открытию / Фото : tov-tob.livejournal.com
Назначена очередная дата открытия станции метро "Теремки", пишут "Вести".
Замдиректора департамента транспорта КГГА Иван Шпилевой сказал, что поезда здесь пойдут с 6 ноября — на День освобождения Киева.
Ранее власти обещали открытие в середине октября.
"Теремки" обещают открыть к Дню освобождения Киева / Фото : tov-tob.livejournal.com
Еще месяц назад в "Киевметрострое" говорили, что станция готова примерно на 90%. Были закончены все отделочные работы, установлен лифт. Даже мусор убрали. Оставалось только смонтировать рельсы в одном из туннелей и проложить коммуникации.
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Станция метро в процессе стройки / Фото : tov-tob.livejournal.com
"Теремки" станут 52-й станцией киевского метро, не считая замороженных станций "Львивська брама" и "Теличка".
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