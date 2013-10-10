Киевские светофоры научат реагировать на ситуацию на дороге

В 2014–2015 годах большинство светофоров станут «умными». Их оснастят автоматизированной системой управления, которая сможет реагировать на ситуацию на дороге — если надо задержать зеленый свет. Эту идею внедряли при экс-мэре Черновецком. Но довести до ума не хватило денег. Теперь собираются «вправить мозги» почти всем светофорам, пишут "Вести".

Увеличит скорость

По словам замдиректора департамента транспорта КГГА Ивана Шпилевого, в центре работают 120 таких светофоров, только они уже устарели. Теперь к умной системе подключат 650 светофоров. Появятся они на улицах Крещатик, Красноармейская, Дегтяревская, бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко, проспектах Победы, улице Телиги и др.

«Эта система на 20% увеличит скорость движения, на 12% снизит потребление топлива, а значит, и сократит выбросы», — говорит Шпилевой. На перекрестках установят 21 видеокамеру, с их помощью можно наблюдать ситуацию и при необходимости вызывать ГАИ.

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Сами «умные» светофоры модернизируют. «Суть системы — создание «зеленой волны» для группы авто, которые движутся на крейсерской скорости. На перекрестке для них горит разрешающий сигнал. И такой коридор создается далее по ходу движения. Но нынешняя система устарела. Светофоры программировались на основе данных, собранных вручную. За несколько лет ситуация на дорогах изменилась, и машин стало больше. Систему модернизируют так, что она будет отслеживать трафик в реальном времени и в зависимости от ситуации переключать сигнал светофора. Специальные датчики будут считывать количество транспорта, и определять его тип (легковушка, большегруз)», — рассказали нам в КП «Киевдорсервис».

На систему потратят 20 млн евро кредита ЕБРР.

Лучше следить за ПДД

Эксперт по перевозкам Богдан Аганин говорит, что без поддержки ГАИ система работать не будет: «Надо добиться быстрого реагирования на проблемы ГАИ. Кто-то заехал на перекресток, а там - затор. Если ему за это ничего не будет, то система тут не поможет».