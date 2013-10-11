Водитель спровоцировал ДТП на мосту и бросался с трубой на людей

В четверг вечером в Киеве на Дарницком мосту в результате лобового столкновения пострадало три человека. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Как рассказали очевидцы происшествия - водитель микроавтобуса Nissan двигался навстречу движению по Дарницкому мосту. Каким-то образом он проехал "против шерсти" практически весь путепровод, в конце же которого произошло лобовое столкновение с Toyota Avensis.

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На место аварии прибыло несколько бригад "скорой помощи", а также спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. С трудом достав из покореженной Toyota женщину-водителя и ее пассажира, врачи госпитализировали их с тяжелыми травмами.

Водитель же Nissan, по словам очевидцев, вел себя неадекватно. Сразу после столкновения, мужчина, сидевший за рулем микроавтобуса, вышел из своего разбитого авто, посмотрел на все, что он натворил, затем закрылся в машине и лег на заднее сидение. После того как инспекторы ГАИ и врачи "скорой помощи" открыли дверь, водитель бросился на них с куском трубы.

Только после прибытия специальной медбригады водителя удалось успокоить и провести в машину "скорой помощи". Вскоре его также госпитализировали для обследования. Как выяснилось, водитель Nissan приехал в Киев из Крыма, чтобы продать свое авто. Находился ли он под действием запрещенных препаратов - предстоит выяснить следственной группе.