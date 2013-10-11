Строительство метро на Троещину могут отложить

Строительство четвертой ветки метро на Троещину может не начаться в ноябре, как планировалось, пишет "Сегодня".

На днях российский Внешэкономбанк (ВЭБ) приостановил переговоры о выделении кредита на строительство и выдвинул новые условия. Российская сторона требует дополнительных гарантий от Украины в виде предоставления банку статуса международной финансовой организации. «Такой статус позволяет обеспечить необходимый уровень долгосрочной поддержки кредитоспособности финансирования КГГА из бюджета Украины для реализации проекта и учесть требования нормативно-правовой базы банка в части финансирования инвестиционных проектов за пределами РФ», — говорится в сообщении банка. Давать ли ВЭБ такой статус, наши власти еще не решили.

Эксперты. «Строительство четвертой ветки метро — это дорогостоящий проект. Он обойдется городу более чем в 13 млрд грн. Только участок с Подола на Троещину — 4 млрд грн, — рассказал «Сегодня» Александр Сергиенко, директор аналитического центра «Институт города». — Скорее всего, ВЭБ, зная о проблемах с киевским бюджетом, который в последние годы не выполняется, о чем неоднократно заявлял глава КГГА, хочет получить надежные гарантии того, что вложенные средства будут ему возвращены. А прекращение переговоров свидетельствует о том, что реализация этого проекта, скорее всего, будет отложена на неопределенный срок. Ведь банк выиграл конкурс на разработку схемы финансирования проекта строительства четвертой ветки метро».

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КГГА. Заместитель главы КГГА Михаил Костюк не видит проблем в том, что ВЭБ приостановил переговоры. «Это рабочий момент. Процесс поиска кредитов на строительство четвертой ветки метро продолжается. Дело в том, что объемы необходимого финансирования настолько большие, что один банк его не потянет. Скорее всего, будет консорциум из нескольких банков. После всех согласительных процедур будет объявлен конкурс и выбран вариант финансирования, в котором будут минимизированы все риски и финансовые нагрузки для инвесторов», — рассказал «Сегодня» Михаил Костюк.

В Департаменте экономики и инвестиций КГГА успокаивают: проблем возникнуть не должно. «Мы запланировали начать строительство четвертой ветки метро на Троещину в этом году и от этого не отказались. Все в силе. Кроме россиян в этом проекте изъявили желание участвовать украинские частные и госбанки. Окончательного решения пока нет, процесс проходит в режиме консультаций. Но я вас заверяю, что проект будет начат в этом году, сразу же после окончания строительства станции метро «Теремки», — заверил «Сегодня» Николай Поворозник, директор департамента.