Движение по Южному мосту ограничат на два дня

На выходных в Киеве частично ограничат движение по Южному мосту. В связи с ремонтом деформационного шва, проезд автотранспорта ограничат на первой и второй полосе с 8:00 12 октября до 22:00 13 октября, сообщают в КГГА.

Работы будут проводиться на эстакадной части возле станции метро "Выдубичи" через Надднепрянское шоссе в направлении ул. Саперно–Слободской.

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Киевавтодор просит водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.