СМИ: В киевском метро с 2014 года не будет кассиров

До введения новой системы оплаты проезда осталось чуть больше двух месяцев, но городское руководство – ни сном ни духом, какие новшества ждут киевлян в общественном транспорте. Однако кассирам метрополитена уже сказали искать работу – их заменят автоматами, пишет "Взгляд".

Напомним, скоро в столице должен появиться единый электронный билет. Систему будут вводить в течение 9 месяцев – сначала пустят талоны со штрихкодом вместо жетонов в метро, потом установят термокомпостеры в наземном транспорте, в заключение введут электронный билет.

Кассиры в панике

«Вчера на планерке сказали, что будут сокращать практически всех кассиров. Когда начнут, не сообщили: то есть сегодня работаешь, а завтра скажут „до свидания“», – жалуется кассир со станции метро «Дарница» Альбина Вовкогон. «Мы обращались в горадминистрацию, но без толку. Это совсем другая автоматика, вплоть до того, что метрополитен не будет иметь к оплате за проезд никакого отношения».

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В столичном метро за 2,5-3 тыс. грн работают около 500 кассиров. «Сокращения будут, но нельзя сказать, что уволят всех. Закрыть кассы невозможно, пассажиры могут получить там консультацию», – сообщает пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Шумак.

Власти не в курсе

Городские транспортные службы в один голос утверждают, что им неясно, какие нововведения ожидают транспорт. Замдиректора «Киевпасстранса» Сергей Литвинов сказал «Взгляду», что переоснащение будет, но что именно изменят – он не знает.

Рядовые работники наземного транспорта также в неведении. «Ходят слухи, что на входах будут турникеты. Но как их ставить в старые ЛАЗы, которые рассыпаются на ходу, непонятно, – говорит кондуктор 45-го автобуса Наталья Скорик. – То есть турникеты будут только в новых автобусах, а новых на весь Киев не хватит. Еще рассказывают, что установят электронные компостеры, уволят всех кондукторов и наберут много контролеров».

Примерно то же говорят и другие кондукторы, а некоторые вообще не верят в реальность проекта. В Киевском метрополитене и в «Киевпасстрансе» тем временем уверяют: все детали переоснащения транспорта знает инвестор – «Альфа Пей Терминал». Но в самой компании «Взгляду» предоставлять информацию отказались.