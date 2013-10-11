Чиновник Дворца спорта, по вине которого погиб журналист, приговорен к 5 годам

Решением Печерского райсуда Киева начальника отдела подготовки мероприятий Дворца спорта, по вине которого в ноябре прошлого года погиб спортивный журналист Юрий Данилов, осужден к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Печерского района города Киева.

Должностное лицо признано виновным по ч. 2 ст. 272 УК Украины – Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что привело к гибели человека.

Кроме того, суд лишил осужденного права занимать должности на предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности, связанных с безопасностью производства сроком на 2 года.

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Как отмечается, установлено, что причиной несчастного случая стало грубое нарушение указанным служащим инструкции по соблюдению безопасности при выполнении демонтажных работ.

В частности, не убедившись в отсутствии в зале посторонних людей, начальник отдела приказал подчиненным начать работы по установке сцены для концерта. Во время демонтажа этого оборудования образовалось технологическое отверстие шириной около одного метра, в которое и упал журналист. От полученных травм Данилов погиб на месте.

Трагический случай произошел 11 ноября 2012 года после окончания хоккейного матча Украина-Польша, который освещал погибший.