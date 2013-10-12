В центральной части Киева в понедельник возможны осложнения движения

В Понедельник, 14 октября, движение в центральной части Киева может быть затруднено в связи с проведением политической акции представителями ВО «Свобода». Об этом сообщает Департамент общественных коммуникаций Киевской городской госадминистрации.

Киевская городская госадминистрация приносит жителям извинения за временные неудобства и советует киевлянам и гостям города по возможности ограничить передвижение по центральной части столицы, выбирая другие маршруты.

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Как сообщили в департаменте общественных коммуникаций, Всеукраинское объединение «Свобода» подало заявку на проведение 14 октября массовой акции, посвященной празднику Покрова Пресвятой Богородицы, Дню украинского казачества и 71-й годовщине создания Украинской Повстанческой Армии.

По информации организаторов, начало акции запланировано на 15:00. Участники митинга, который состоится возле памятника Тарасу Шевченко, планируют двинуться маршем по такому маршруту: парк Шевченко – ул. Владимирская – ул. Б. Хмельницкого – ул. Крещатик – Майдан Независимости – ул. Михайловская – Михайловская площадь. В завершение – на Михайловской площади запланировано проведение концерта, который продлится до 22:00.