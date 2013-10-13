В Киеве все еще не работают шесть котельных

В Киеве из 248 котельных работают 242.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства регионального развития, пишут "Вести".

По состоянию на сегодняшнее утро в Киеве отапливается 10 тыс. 755 жилых домов, или 98,92%, и 100% учреждений социальной сферы.

За последние сутки в Украине запущены в работу еще 11 котельных. На сегодня из 24 тыс. 686 котельных работают 24 тыс. 645, или 99,83%.

К слову, 25 сентября начался отопительный сезон в Хмельницком, а с 26 сентября в Виннице. Отопление включили в лечебно-профилактических учреждениях, дошкольных, школьных заведениях города, независимо от форм собственности.

Читайте также: Киевляне жалуются Азарову на холодные детсады

"Вести" писали о том, как киевляне спасаются от холода. За 100 грн через Интернет можно купить медальон на бензине, он нагревается до 50–60 градусов за пару минут. Его можно положить в варежку, карман.

Кому не хватает солнца, предлагают заменитель в банке за 200 грн. Лампа на солнечной батарейке, излучает мягкий оранжевый свет.