Ленинградская площадь может стать трехуровневой к 2016 году

В следующем году киевские власти собираются начать строительство сразу нескольких развязок (на Шулявке и возле площади Шевченко), среди них — Ленинградская площадь, пишут "Вести".

«Работы предусмотрены в планах Киева на 2014 год», — сказал замдиректора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Иван Шпилевой. Новая развязка, уверены в мэрии, в два раза увеличит пропускную способность площади и полностью избавит ее от пробок.

Уберут светофоры

Сейчас же это одно из самых закупоренных мест в городе из-за огромного потока машин и обилия светофоров. По словам эксперта по транспорту Богдана Аганина, похожая ситуация была на Московской площади, но ее решили — построили развязку. «Там тоже сходились потоки. Но благодаря тому, что их развели на разные уровни, вместо 20–30 минут простаивания в заторах, водители смогли проезжать это место буквально мгновенно. То же будет и на Ленинградке», — говорит он. Директор института «Киевдормостпроект» Владимир Воробьев обещает, что развязка позволит сделать беспрерывное движение на площади. «Для этого уберем все светофоры (останутся только на улице Пражской и на пр. Мира) и обеспечим по две полосы для транспорта в каждом направлении. Развязка будет трехуровневой (первую такую построили у моста Патона. — Ред.) с тоннелем. Она поможет надолго забыть о пробках», — сказал нам Владимир Воробьев.

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Кому удобно

Новая развязка облегчит жизнь водителям, которые едут с Троещины, Лесного в сторону Позняков и Харьковского — им не придется стоять на светофорах. А также быстрее будут добираться те, кому нужно к метро «Черниговская», «Лесная».

Строительство обойдется в 600–700 млн грн. В мэрии говорят, что при хорошем финансировании, работы могут закончить за два года. Искать деньги будут не только в городском бюджете — планируют привлекать также инвесторов.