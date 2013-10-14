Киевский фуникулер откроют после ремонта с новым дизайном (фото)

Во вторник в Киеве после месячного ремонта снова открывают фуникулер. Сейчас здесь полным ходом идет замена информационных указателей — навигации. Удивит киевлян и новый цветов вагонов транспорта с тросовой тягой, пишет "Взгляд".

Обозначение входа в фуникулер теперь стало заметнее. На синей табличке прописали режим работы: в будни с 7:00 до 22:00, в выходные и праздники — с 8:00 до 23:00, рядом разместили наклейки, сообщающие, что здесь разрешено провозить велосипеды и фотографировать. Разрабатывал проект навигации дизайнер Игорь Скляревский, известный по работе над указателями для столичного метро.

Новые таблички появились и возле касс: тут информация с какой стороны заходить на посадку, стоимость проезда, по новому оформленные правила поведения. «Раньше их никто не читал, потому что это был текст, набранный мелкими буквами, теперь 2/3 площади плаката занимают наглядные рисунки», — рассказывает «Взгляду» дизайнер.

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Еще одно обновление — двухсторонние стенды, которые планируют поставить возле входов на станций. Тут будут справки о киевских достопримечательностях. Появится у фуникулера и новый логотип: две кривые, символизирующие две колеи, которые расходятся там, где разъезжаются вагоны. «Логотип на вагонах разместим позже, пока идет покраска», — объясняет главный инженер фуникулера Николай, красящий лестницу в красный.

Новое оформление получили вагоны: они теперь не голубого цвета, а темно-синие внизу и белые сверху. Такие, какими были в 1960-19070-х. Кроме того, транспорту заменили колеса и тормозную систему.