Столичная ГАИ за выходные поймала 85 пьяных водителей

В Киеве за прошлые выходные инспекторы ГАИ задержали 85 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом УНИАН сообщили в столичном управлении Госавтоинспекции.

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В целом на протяжении 12-13 октября сотрудники ГАИ зафиксировали в Киеве 1 тыс. 242 нарушения правил дорожного движения. Одним из наиболее распространенных остается превышение скорости - 645 нарушений правил.

За выходные в столице зарегистрировано 6 ДТП, в которых один человек погиб и 6 получили травмы.