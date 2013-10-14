Аэропорт «Борисполь» превратит пассажирский терминал F в грузовой

Руководство крупнейшего в Украине Международного аэропорта «Борисполь» приняло решение о преобразовании пассажирского терминала «F» в грузовой терминал, сообщил гендиректор «Борисполя» Алексей Кочанов.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, он, в частности, сказал: «В рамках реализации Концепции развития единого грузового комплекса «Борисполь» рассматривает возможность использования терминала "F" как одного из основных объектов обновленной инфраструктуры».

Кочанов добавил, что в перспективе ожидается рост объемов грузовых авиаперевозок, который обусловлен привлечением новых авиакомпаний.

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«У терминала "F" множество преимуществ. В частности, возможность организации «под одной крышей» грузового бизнес-центра, зон прохождения формальностей при обслуживании груза, обеспечение складских помещений, близкое расположение к ныне существующему грузовому терминалу, наличие грузового перрона и возможность расширения транспортного узла, позволят организовать эффективную схему работы по обслуживанию грузов», - отметил гендиректор.

Таким образом, в рамках разработанной в аэропорту концепции предполагается, что на первом этаже терминала "F" будет обустроена зона экспорта/импорта, а также 3-х уровневая система стеллажей и таможенная зона. На втором этаже разместятся офисные помещения, помещения для обслуживания персонала, а также 2-х уровневая система стеллажей.

Как сообщал УНИАН, грузовые перевозки через открытый в 2010 году пассажирский терминал "F" в государственном международном аэропорту "Борисполь" могут начаться со следующего года.

Справка УНИАН. Терминал «F» был открыт 21 сентября 2010 года, его пропускная способность составляет 900 пассажиров в час на вылет и 900 – на прилет.

Ранее планировалось, что терминал «F» будет использоваться для обслуживания лоукост-авиакомпаний, а «B» - для внутренних рейсов. Авиакомпания МАУ перешла в терминал «F» осенью 2010 года и осуществляла оттуда международные рейсы. Внутренние рейсы выполняются из терминала «B», который расположен рядом с терминалом «F».

Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, лидер на авиационном рынке страны. Он обеспечивает 65% пассажирских авиаперевозок Украины. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение по более 100 направлениям.

Технические возможности аэропорта позволяют принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение года, в том числе в условиях ограниченной видимости и при сложных погодных условиях.