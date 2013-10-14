Реализация нового Генплана Киева обойдется в полтриллиона гривен

15:08, 14 октября 2013
Киев
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Проект нового Генерального плана Киева предусматривает реализацию проектов общей стоимость порядка 500 млрд грн в ближайшие 15-20 лет.

Новый Генплан Киева предусматривает реализацию проектов общей стоимостью порядка 500 млрд грн

Об этом сообщил начальник коммунальной организации «Институт Генерального плана г. Киева» Сергей Броневицкий.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в понедельник он, в частности, сказал: «Что касается стоимости тех мероприятий, которые заложены в Генплане на ближайшие 15-20 лет (это жилищное строительство, строительство объектов инфраструктуры, дошкольных заведений, школ, объектов образования, объектов транспорта, то есть весь комплекс детального развития города) – это 500 млрд грн, стоимость реализации на ближайшие 15-20 лет».

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«Я считаю, что это достаточно реальная цифра. Потому что, во-первых, если мы разобьём эту сумму на 15-20 лет – это намного меньшая цифра. Во-вторых, 70-80% от этой суммы – это инвестиционные средства», - добавил он.

При этом Броневицкий отметил, что для реализации мероприятий, предусмотренных Генпланом, не обойтись и без поддержки государства.

«Хотя, без сомнения, мы не обойдемся без поддержки госбюджета. Такие объекты, как мосты, туннели, метрополитен, будут строиться за счет господдержки и госбюджета», - сказал он.

Броневицкий сообщил, что стоимость разработки Генплана обошлась городу сравнительно недорого – 19,6 млн грн.

«Сметная стоимость разработки Генерального плана составляет 19,6 млн грн. Для сравнения я могу сказать: сейчас начинается разработка Генерального плана Москвы и только на концепцию плана было потрачено 10 млн долл. И 2 млн долл. на разработку генплана вообще», - сказал Броневицкий.

По его данным, предыдущий Генплан Киева, который рассчитывался до 2020 года, стоил около 50 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в конце августа Архитектурно-градостроительный совет поддержал и рекомендовал передать на экспертизу проект Генерального плана Киева.

Ранее на шести консультативных заседаниях градостроительного совета профессионально рассматривались все разделы проекта Генплана, робота над которым длилась более четырех лет. С учетом рекомендаций и замечаний, высказанных на заседаниях и в рецензии ведущего градостроительного института «Дипромисто», документ доработан.

После экспертизы проект Генплана будет передан в Киевсовет, где его после изучения в депутатских комиссиях вынесут на сессию для утверждения.

Ранее председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявлял, что Генеральный план столицы будет утвержден не позже I квартала 2014 года.

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