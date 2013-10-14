В парке им. Шевченко собираются участники Марша УПА

В столичном парке имени Шевченко возле памятника Кобзарю собираются сторонники «Свободы» для празднования Покрова и 71-й годовщины Украинской повстанческой армии

Как передает корреспондент УНИАН, участники марша, который должен начаться в 16.00, держат государственные флаги, партийные флаги и красно-черные флаги УПА.

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На данное время возле места события находятся около 1 тысячи активистов «Свободы».

Как сообщалось, организаторы мероприятия, подавая заявку на его проведение в КГГА, отмечали, что ориентировочно в мероприятии примут участие 15 тысяч человек.

Ожидается, что участники марша в честь УПА будут требовать признать деятельность ОУН-УПА национально-освободительной борьбой, вернуть звание Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу, а также объявить 14 октября национальным праздником - Днем создания УПА.