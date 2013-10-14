К годовщине УПА начался концерт на Михайловской площади

На столичной Михайловской площади начался концерт по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы и 71-й годовщины создания Украинской повстанческой армии.

Как передает корреспондент УНИАН, колонна сторонников ВО «Свобода» прошла маршем от парка имени Тараса Шевченко, где состоялся митинг, по улицам Богдана Хмельницкого, Крещатик, Михайловской до Михайловской площади, на которой установлена сцена для концерта.

Два 30-метровых стяга, с которым шли участники акции, - красно-черный флаг УПА и Государственный флаг Украины - принесли к Михайловскому златоверхому собору.