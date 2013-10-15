В киевских маршрутках проезд может подорожать до 5 гривен

В столице назревает повышение цен на проезд не только в метро и коммунальном транспорте, но и в маршрутках, пишут "Вести".

Перевозчики решили, что если с внедрением единого билета в Киеве подорожают автобусы, троллейбусы, трамваи и метро, то и они могут поднять цены до 4 грн (вместо нынешних 2,5 грн) и до 5 грн (вместо 3 грн). Эксперты считают: маршрутки останутся без пассажиров и начнут исчезать с киевских улиц.

Покроют убытки

Повысить цены перевозчики собираются уже с января, как только заработает электронный билет. «Когда проезд в коммунальном транспорте будет стоить 5 грн за 75 минут, маршрутчикам больше не придется удерживать цены в страхе потерять пассажира. Можно будет установить экономически обоснованный тариф 4 грн для тех, кто сейчас возит за 2,5 грн, и 5 грн для тех, кто ездит за 3 грн. Это нормальная цена для того, чтобы перевозчик мог покрыть расходы на ремонт, топливо, зарплаты да и еще и развиваться», — сказал нам глава Ассоциации перевозчиков Киева Валерий Липецкий. Высокая цена, по его словам, не отпугнет пассажиров. «Сейчас у наших перевозчиков средняя длина маршрута — 15–18 км, а у коммунального транспорта — в среднем 10 км. То есть, чтобы добраться в точку Б, пассажиру нужно будет делать пересадку и тратить те же 5 грн, которые он потратит в маршрутке без пересадок», — считает Липецкий.

Могут потерять пассажиров

Эксперты иного мнения. Они говорят, что с повышением тарифов в маршрутках этот вид транспорта может лишиться пассажиров, которые использовали бусики для подъезда к метро. «Люди будут более тщательно подходить к просчету маршрута. Например, если житель Троещины каждый день ездит до метро на Петровку и дальше едет метро, то он лучше купит проездной на месяц на неограниченное количество поездок. А вот те, кому повезло иметь рядом маршрутку, которая ездит на большое расстояние, могут воспользоваться ею — не придется делать пересадки», — говорит бывший замначальника главка транспорта Петр Костенко.

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Запрета не будет

Власти считают, что с введением единого билета маршрутки практически исчезнут. «На магистралях будет ездить комфортный коммунальный транспорт. Людям лучше ездить в просторных салонах, чем в тесных бусиках. Маршрутки будут подвозить к метро и ездить в спальных районах. В них тоже будет единый билет и валидаторы. Но мы пока этого не требуем от перевозчиков, потому что к концу 2014 года их станет гораздо меньше. А вот насчет повышения тарифов, пока к нам не обращались. Обратятся — запрещать не будем», — говорит директор департамента транспорта Евгений Водовозов.

Другой расчет

Киевские власти с нового года пересмотрят отношения с транспортниками. «Теперь «Киевпасстранс» и метрополитен посчитают стоимость своих услуг. К примеру, один вагоно-километр в метро обойдется в 20,1 грн. То же самое будет с машино-километрами в наземном транспорте. Мэрия будет заказывать услуги и оплачивать их. Иначе им денег не хватает, они берут кредиты, а потом их счета оказываются арестованными. Льготников оплачивать будем по количеству поездок. Сейчас пенсионеры пользуются карточкой киевлянина, и перевозки льготников сократились в четыре раза», — рассказал замглавы КГГА Руслан Крамаренко.