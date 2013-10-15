В метро хотят транслировать звуки природы и расслабляющую музыку

Киевский метрополитен хотят сделать не только самым удобным и безопасным видом транспорта, но и позитивным. В подземке рассматривают возможность транслировать релаксирующую музыку и даже звуки природы, пишут "Вести".

Вдохновляются опытом Баку, где по прибытии на станцию играет определенная мелодия, и Москвы, в подземке которой на Новый год раздавались «зимние звуки» — скрип снега, вой вьюги и ветра.

«Наши специалисты уже протестировали звуки природы (пение птиц, шум леса, журчание ручья) на эскалаторных переходах. Однако эксперимент был не очень удачным. Шумы самого метро перебивали и искажали звуки. Не везде была подходящая акустика или аудиотехника. Если журчание ручья более-менее было слышно, то пение птицы превращалось в какофонию», — рассказала пресс-секретарь киевского метро Наталья Шумак. Сейчас в предприятии хотят повторить эксперимент на платформах.

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В метрополитене уверяют, что открыты ко всем креативным предложениям от киевлян (тел. «горячей линии» 537-55-05).

«К музыке есть определенные требования: она должна быть инструментальной, без слов, спокойной. Нельзя перегружать слух пассажиров, ведь в метро и так полно своих звуков», — говорит Шумак.

Кстати, еще в конце прошлого года на эскалаторах играла музыка. Однако после письма «Украинской лиги авторских и смежных прав» с требованием соблюдать авторские права пришлось ее убрать. Сейчас из динамиков звучит только служебная информация и рекомендации для пассажиров.