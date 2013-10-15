Большинство киевлян выступает против платного въезда в центр столицы

С 11 по 13 октября 2013 г. Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему «Платный въезд в центр города Киева». Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 жителей г. Киева в возрасте от 18 лет. Квотами были район проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,1%.

Более половины жителей Киева (52,1%) знает о желании столичного ГАИ сделать въезд в центр города платным. В то же время, 43,4% киевлян не знают об этом. Затруднились ответить на вопрос 4,5% опрошенных.

При этом, одобряет такую инициативу, в той или иной степени, подавляющее меньшинство опрошенных (13,6%, из которых только 3,2% – в полной мере). Большинство же киевлян (59%) негативно настроены по отношению к перспективе платить за въезд в центр столицы. Более четверти жителей столицы (27,4%) затруднились ответить на вопрос о своем отношении к нововведению.

Более трети опрошенных (35,8%) убеждены, что платный въезд не решит проблему пробок в центре города. Еще 26,4% высказали ту же мысль менее категорично. Уверены в обратном лишь 4,2% киевлян. Еще 11,3% опрошенных надеются на улучшение ситуации с трафиком в центре Киева после внедрения инициативы ГАИ. 22,3% респондентов затруднились ответить на данный вопрос.

Более двух третей опрошенных (68,1%) высказали негативное отношение к предложению заставить водителей парковать автомобили в зимний период по разные стороны дороги в зависимости от числа месяца (по четным числам – с одной стороны, по нечетным – с другой). 39,2% сформулировали отношение к такому предложению как «точно отрицательное», 28,9% – как «скорее отрицательное». Лишь 9,3% киевлян благосклонны к такой инициативе (из них 2,8% относятся «точно положительно», 6,5% – «скорее положительно»). Затруднились с ответом 22,6% опрошенных.