В метро появятся автоматы по продаже прессы

В столичной подземке уже установили почти половину автоматов по продаже прессы. Конструкции смонтированы в вестибюлях станций и подземных переходах в 30 местах (всего планируют установить 74 автомата) практически на всех станциях метро, пишет "Сегодня".

«Мы уже установили аппараты на станциях «Героев Днепра», «Святошино», «Нивки», «Лыбидской». В ближайшее время два автомата будут установлены на станции «Крещатик». Каждую ночь мы монтируем по шесть автоматов, и в ближайшее время начнем подключать их к электричеству», — рассказали в компании, выигравшей тендер на установку автоматов.

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«Чуть позже мы начнем переговоры с торговцами газет с лотков и они будут обслуживать наши автоматы — выдавать сдачу и пополнять их газетами и журналами. Установка этих конструкций, их наладка, подключение и тестирование займет две-три недели. Ориентировочно в начале ноября киевляне уже смогут покупать прессу в автоматах», — говорят представители компании.