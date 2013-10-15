Ремонт Андреевского спуска перенесли на год из-за нехватки средств

Вторую очередь реконструкции Андреевского спуска, которую городские власти планировали провести в этом году, перенесли на следующий год, на продолжение работ сейчас нет денег. Стоимость вопроса — около 25 миллионов гривен. Впрочем, как обещают в КГГА, уже к новому году будет ограничен проезд по легендарному спуску, пишет "Сегодня".

Что сделано

Первую очередь работ выполнили в прошлом году. На спуске частично заменили коммуникации, выложили новую брусчатку, а вот к ремонту старых аварийных зданий по Андреевскому спуску так и не приступали. Защитники киевской старины говорят, что приближающаяся зима ухудшит состояние домов-пенсионеров. «Если так пойдет и дальше, то закрытые сетками аварийные особняки по Андреевскому просто разрушатся. Уже сейчас с балконов падают куски зданий. Зима еще больше ухудшит состояние домов», — говорят активисты объединения «Сохрани старый Киев!». «Аварийные дома находятся в частной собственности, и город не может их ремонтировать, а собственники делать этого не спешат. Все ждут, когда они начнут рушиться, чтобы потом построить новые здания. Аварийные балконы нависают прямо над головами сотен пешеходов, которые проходят мимо этих строений», — говорят бывшие сотрудники Подольской РГА. Официально в РГА ситуацию с Андреевским не комментируют: «Обращайтесь в город. Там решают, что будут делать со спуском».

«На Андреевском спуске надо закончить ремонт водопровода, прокладку электросетей, поменять теплотрассу, доделать до конца уличное освещение, чтобы спуск нормально освещался. Увы, в этом году мы не успели сделать весь объем работ, поскольку не было нужного финансирования. Надеюсь в 2014 году ситуация с финансированием изменится и будет получше. Мы понимаем, что здания в аварийном состоянии, но ничего сейчас сделать не можем», — пояснил «Сегодня» замглавы КГГА Михаил Кучук. По его словам, остаток работ по всему спуску потянет на 25 миллионов гривен. «Вторая очередь реконструкции спуска предполагает ремонт нескольких фасадов аварийных зданий — часть возьмет на себя город, а часть собственники. На это необходимо почти пять миллионов гривен. Но боюсь, что даже ко Дню Киева мы не успеем все сделать на Андреевском», — говорит Кучук.

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Останется недостроенным на Андреевском и Театр на Подоле, который власти не могут закончить вот уже десятый год, артисты ютятся в разных помещениях по городу. На стенах недостроенного театра из-за сырости уже появился грибок. Напомним, здание Театра на Подоле обещали достроить к Евро-2012, а затем то ко Дню Киева в этом году, но, увы, это осталось лишь в планах. «На окончание реконструкции театра на Андреевском нет денег. Хотя уже готов его проект, подготовленна вся необходимая документация. Активные работы по его достройке начнем, скорее всего, в следующем году», — говорит Кучук.

Спуск перекроют

А вот с огромным количеством автомобилей, которые ездят и паркуются на киевском Монмартре, обещают справиться уже в ближайшее время. «Мы убедились в том, что ушлые дельцы используют Андреевский спуск как большую стоянку для машин. Это просто безобразие. По прогулочной зоне гоняют на иномарках и практически давят пешеходов-туристов», — возмущается Кучук.

По его словам, после того как на Почтовой площади построили первый автотоннель, машины могут ездить по нему и держать Андреевский спуск как запасную (резервную) улицу для проезда не имеет смысла. «Мы приняли решение закрыть Андреевский спуск для проезда транспорта. И думаю уже к концу года это сделаем. В начале и в конце спуска появятся выдвижные столбики (боларды), которыми мы закроем спуск для транспорта. Он должен служить как пешеходная зона, а не место для скоростных гонок», — заверил «Сегодня» Михаил Кучук. Жители улицы и владельцы отелей, ресторанов и офисов на Андреевском смогут проехать к своим зданием беспрепятственно, также по спуску свободно смогут проехать скорые, пожарные, коммунальные и милицейские машины.