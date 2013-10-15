Политолог рассказал, почему киевляне не вышли на марш УПА

Политизированные марши, парады, торжественные шествия являются атрибутами тоталитарных режимов, а поэтому в обществе, нацеленном на построение демократического устройства популярностью пользоваться не будут. Такое мнение высказал политолог руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива» Евгений Черненко, комментируя проведение 14 октября в Киеве Марша УПА, организованного «Свободой» и «антифашистскую акцию», организованную КПУ.

«Нет ничего удивительного в том, что эти акции оказались далеко не многочисленными, как это анонсировали сами организаторы. Киевляне, в принципе, могут выйти по призыву на акцию протеста, митинг, если их смыслы будут для людей актуальными. Правда, в последнее время оппозиция не может генерировать такие смыслы, отсюда и немногочисленность акций. Но что касается изначально политических, идеологических мероприятий, то здесь политикам вообще очень сложно найти поддержку. Это мы увидели и на примере акций коммунистов и «Свободы» 14 октября». Здесь, кстати, и корень проблем многих политических сил, вынужденных для обеспечения «массовки» на акциях банально покупать людей, привлекать теми же концертами и так далее», - отметил Евгений Черненко.

Напомним, что в Марше УПА, организованном «Свободой» приняли участие по разным подсчетам до 10 тысяч человек. Большинство из них было заранее привезено в столицу из регионов. Часть подтянулась ближе к вечеру на концерт, на котором выступали звезды украинской эстрады. В то же время антифашистская акция коммунистов у памятника Ленину была еще менее малочисленной.

Как отмечают СМИ, серьезных инцидентов между противоборствующими политическими силами в этот день не случилось. Единственной «пострадавшей» от акций стороной оказались коммунальные службы, которым за ночь пришлось убрать горы мусора, оставленных на Михайловской площади, где проходил концерт в честь воинов УПА.