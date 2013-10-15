На Лукьяновке появится 4-метровая статуя Богородицы (фото)

На День Покровы на Лукьяновке освятили статую Пресвятой Богородицы. Вскоре скульптуру установят на фасаде жилого комплекса на улице Глыбочицкой, пишет "Сегодня".

Для идеи творческая группа под руководством Романа Зубова взяла иконографическое изображение Богородицы с настенных росписей в Свято-Покровском монастыре Киева. Скульпторы Вадим Жуковский и Дмитрий Лелеченко работали над ее созданием три месяца. Статуя имеет высоту почти 4 метра, весит порядка 700 килограмм. В качестве материала использовалась белая каменная масса, а покров выложили мозаикой.

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«Жилой комплекс находится рядом с Свято-Покровским монастырем, поэтому с самого начала мы планировали, что главный вход увенчает эта статуя, чтобы жильцы чувствовали себя под постоянной опекой и защитой Божьей Матери», — сказал руководитель проекта Роман Лазарев.