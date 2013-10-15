На "Свободу" и КПУ составлены протоколы за сжигание флагов

Столичная милиция составила административные протоколы в отношении сторонников ВО “Свобода” и КПУ за сожжение флагов друг друга во время массовых мероприятий по случаю Праздника Покрова и 71-й годовщины создания УПА.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Как уточнили в милиции, в отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст. 185 (нарушение правил проведения массовых мероприятий). В ОСО также отметили, что правоохранители сразу пресекли оба правонарушения.

Сейчас материалы переданы в суд для принятия решения