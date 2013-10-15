На "Свободу" и КПУ составлены протоколы за сжигание флагов
14:58, 15 октября 2013Киев
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Вчера националисты и коммунисты сожгли флаги друг друга.
Милиция составила протоколы на "левых" и "правых"
Столичная милиция составила административные протоколы в отношении сторонников ВО “Свобода” и КПУ за сожжение флагов друг друга во время массовых мероприятий по случаю Праздника Покрова и 71-й годовщины создания УПА.
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве.
Как уточнили в милиции, в отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст. 185 (нарушение правил проведения массовых мероприятий). В ОСО также отметили, что правоохранители сразу пресекли оба правонарушения.
Сейчас материалы переданы в суд для принятия решения
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