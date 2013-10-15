Генплан Киева оказался дороже, чем проект "Большой Париж"

Во Франции реализация проекта "Большой Париж" и семи департаментов, где проживает в целом 12 млн населения, будет на 20 млн евро дешевле нового Генерального плана Киева на ближайшие 20-25 лет.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил первый Киевский городской председатель Леонид Косакивский.

Он заметил, что «во Франции реализация проекта перестройки столицы дешевле, чем у нас. Французы на проект «Большой Париж» собираются выделить 30 млн, а реализация Генплана Киева в пересчете составляет 50 млн евро».

По мнению Косакивского, «Генеральный план Киева – это катастрофа, потому что, в соответствии с этим планом, нам предлагается построить фактически второй Киев в существующих границах, то есть происходит наступление на жизненное пространство киевлян. Инфраструктура города и так уже не выдерживает такой нагрузки, потому коллапс уже не за горами».

Эксперт отмечает, что «согласно данным, изложенным в пояснительной записке Генплана, сейчас в Киеве проживает 3,5 млн населения, при «списочном» 2,8 млн. По демографическим прогнозам эта численность возрастет в ближайшее время до 4,5 млн, кроме того нужно принять к сведению 350 тысяч мигрантов, которые ежедневно ездят на работу и учебу в Киев, а затем возвращаются в свое местожительства». Поэтому первый Киевский городской председатель делает вывод, что Киев не выдержит такой демографической нагрузки.

Косакивский сравнивает Киев с приблизительно одинаковым по численности мегаполисом - Парижем, в украинской столице - 2,8 млн населения во французской - 2,2 млн. «Что делается во Франции: в 2007 году тогдашний президент Саркози сказал, что если мы сейчас не будем действовать, нас ждет коллапс. Французы приняли закон, программу и кучу документов, 6 лет готовились, и в этом году запустили проект «Большой Париж». Он предусматривает, что в пределах региона Иль-де-Франс – это 12 млн жителей (Париж и 7 департаментов) – будет реализовываться масштабный проект, до сих пор неведомый истории градостроения».

В проект «Большой Париж» входят: «205 линий скоростного метро на территории этого региона, 72 узловых центра, которые будут не только пересадочными, там будет развиваться промышленность, социальная и культурная сферы, чтобы люди не ехали в Париж, а работали там. Должно строиться 70 тысяч квартир ежегодно, создаваться 15 тысяч рабочих мест. Это все должно быть сделано к 2030 году, с 2018 года уже пойдут первые поезда. Цель этого проекта – снять нагрузку с центра агломерации, чтобы ликвидировать диспропорции между столицей и предместьем», - сообщил эксперт.

Относительно Киева, то первый Киевский городской председатель вспоминает, что «в Программе от 1994 года было указано, что Киеву необходимо строиться по принципам киевской агломерации в пределах нескольких областей – Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской. Но здесь ни о каких территориальных объединениях речь не идет, а речь идет о координации, объединении усилий для решения общих проблем, равно как и во Франции, где это реализуется проектом «Большой Париж». По численности Киевская агломерации составляет 18% общеукраинского населения и 30% ВВП - это новый подход к территориальному планированию, который мог бы обеспечить действительно европейский путь».