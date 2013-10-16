В феврале на Крещатике появится аллея мини-скульптур

В феврале на Крещатике известный скульптор Константин Скритуцкий откроет аллею мини-скульптур, пишут "Вести".

"Крещатик большой, и он давит на людей, вот в пику ему будут такие мини-произведения", - сказал глава общественной организации Федор Баландин.

Недавно Скритуцкий и Баландин отреставрировали самый старый павильон на углу Крещатика и Прорезной и открыли там кофейню Кульчицкого - человека, первым привезшего кофе в Киев. И первая скульптура будет посвящена ему - это мини-копия скульптуры Кульчицкого в Вене.

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Мода на украшение киевских улиц скульптурами уже имеет некоторые традиции. В разных районах столицы можно увидеть фигуры "типичной бабушки" или "бабушки с кравчучкой". А также можно встретить знаменитого мультперсонажа – Ежика в тумане.